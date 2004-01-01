137038

Маленькая дочь Солнца

Кукольный спектакль по мотивам саамской сказки «Акканийди - Ясное Пятнышко»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Спектакли.

Удивительная сказка о том, как простота, искренность, справедливость и любовь могут победить все плохое на этом свете.

Однажды человек и дочь солнца полюбили друг друга. Так сильно, что ни злость, ни ненависть, ни зависть не смогли разлучить их. Это история, о верности, добре, и о чуде.

В спектакле заняты: Тамара Лашина, Денис Дмитриев, Екатерина Боярских (Екатерина Ефремова).

Театр кукол
18 ноября
12:00
14:30
Цены

250 р.

Смотрите также

2723127231
12
Полянка
21 октября
Театр кукол

Сказка-игра. Простая, незамысловатая история о приключениях маленькой девочки на лесной полянке для самых маленьких

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?