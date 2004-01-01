Маленькая дочь Солнца

Удивительная сказка о том, как простота, искренность, справедливость и любовь могут победить все плохое на этом свете.

Однажды человек и дочь солнца полюбили друг друга. Так сильно, что ни злость, ни ненависть, ни зависть не смогли разлучить их. Это история, о верности, добре, и о чуде.

В спектакле заняты: Тамара Лашина, Денис Дмитриев, Екатерина Боярских (Екатерина Ефремова).