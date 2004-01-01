Мальчики с бантиками. Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-1945

Выставка рассказывает об истории Соловецкой школы юнг Военно-морского флота СССР, действовавшей на Соловецких островах с 1942 по 1945 годы. Это единственное учебное заведение, которое готовило несовершеннолетних подростков к службе на боевых кораблях военного флота. На выставке представлены предметы, документы, фотографии, рассказывающие об истории создания школы, организации учебного процесса и быта юных моряков, о руководителях, наставниках и выпускниках школы юнг.

Отдельный раздел посвящён сохранению традиций и увековечиванию памяти легендарной школы в настоящее время.

Выставочный проект задуман как интерактивная площадка, на которой посетители будут иметь возможность взаимодействовать с предметами, смотреть документальные фильмы.

На базе выставки посетитель сможет почувствовать себя радистом, сигнальщиком, лоцманом или матросом, принимая участие в игре «Морской бой».