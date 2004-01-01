Максим Старостин – первый секретарь Мурманского обкома ВКП(б)

Мурманский областной краеведческий музей представит новую мини-выставку, посвящённую первому секретарю Мурманского обкома ВКП(б) Максиму Ивановичу Старостину (1902-1948), руководившему Мурманской областью в годы Великой Отечественной войны.

Максим Старостин родился в селе Столыпино Саратовской губернии, позже семья переехала в Иркутск. С установлением советской власти в 1920 году он стал председателем райкома комсомола станции Иркутск. В 1923 году окончил областную Совпартшколу в Иркутске, после чего был направлен политбойцом в РККА, участвовал в конфликте на КВЖД. Еще находясь в армии, поступил в Иркутский институт советского строительства и права. По его окончании преподавал социально-экономические дисциплины в авиатехнической школе. В 1933 году был принят в Военно-инженерную академию им. В.В. Куйбышева, которую окончил в 1938 году, а с 1 января 1939 года был избран первым секретарем Мурманского обкома ВКП(б).

Прибыв в Мурманск, М.И. Старостин с недюжинной энергией занялся развитием экономики региона и укреплением северных рубежей страны. Именно при нем и при его непосредственном участии в 1939 году создавались Мурманский пограничный округ, Титовский и Кандалакшский укрепленные районы. В годы войны первому секретарю обкома была дана большая власть, он же отвечал за все. М.И. Старостин являлся членом Военных Советов Северного флота (с июня 1939) и 14-й Армии (с июля 1941), возглавлял Мурманский городской комитет обороны. В 1941 году М.И. Старостин не допустил эвакуации оборудования и материалов, необходимых для защиты области. Он добился бесперебойной работы промышленных предприятий, портов, приема поставок по ленд-лизу, обеспечения всем необходимым войск и трудящихся края.

На выставке представлены фотографии, предметы и документы из фондов музея и семейного архива, а также страницы уникального дневника М.И. Старостина, который он вел всю войну.