Когда Максим Галкин выходит на сцену, мгновенно создается атмосфера радости, хорошего настроения и ощущениe праздникa!

Галкин способен перевоплотиться в любого человека, будь то политик, певец, артист или телеведущий... На сцене так много образов, что ощущения «сольного» концерта не возникает. Вы увидите перевоплощение в Муслима Магомаева, Александра Серова, Диму Билана, Николая Баскова, Ренату Литвинову, Машу Распутину, Жанну Агузарову и многих других!

Новая программа Галкина «Один ЗА всех» состоит из неожиданных пародий, юмористических зарисовок и музыкальных номеров, включены выступления артиста в различных образах, к каждому из которых Галкин сумел подобрать свой ключик, заметил характерные черточки, которые делают его героев моментально узнаваемыми.