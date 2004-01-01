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Макс Барских

Главный хитмейкера страны в Мурмнаске!

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Ограничения: 6+
События: Концерты.

За Максом Барских закрепилась слава главного хитмейкера страны! Этот статус подтвержден многочисленными наградами в области популярной музыки, среди которых MTV Europe Music Awards и МУЗ-ТВ. В какой бы части мира артист не выступал – от Владивостока до Риги, от Киева до Астаны, – он всегда собирает полные залы и клубы. Весной 2017 года Макс Барских отправляется в клубный тур по России и странам СНГ. Новая программа артиста получила название в честь заглавного хита из его четвертого студийного альбома «Туманы». Кстати, музыкальные эксперты до официального релиза альбома назвали творение Барских лучшим русскоязычным поп-альбомом в СНГ за последнее время. Вместе с новыми песнями на концерте прозвучат и уже известные хиты музыканта.

SODA
11 ноября
19:00
Цены

от 1200 р.

Информация по телефону: 205-675

Купить билет онлайн можно по ссылке

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