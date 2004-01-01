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Макароны по-флотски

Конкурс юмора и смеха

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События: Концерты, Конкурсы.

На участие в конкурсе поступила 21 заявка от коллективов культурно-досуговых учреждений, учреждений образования и дополнительного образования, профессиональных исполнителей и любителей из городов Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Заозёрск, Полярные Зори, Кола, Апатиты, Мончегорск, поселков Спутник, Междуречье, Молочный и ЗАТО Александровск.

Тема конкурса – свободная.
Девиз – «Не бойтесь быть смешными – это не больно, и вам за это ничего не будет»!

Участники поборются за звание «лучших» в номинациях:

  • «Театр эстрадных миниатюр»
  • «Пантомима, клоунада»
  • «Юмористическая песня» (песни-пародии, куплеты)
  • «О-ГО-ГО» (музыкальные юмористические композиции: инструментальная музыка, танец)

Программа конкурса насыщена и разнообразна:

13.00 – церемония открытия, конкурсные выступления участников
16.00 – творческий интенсив «И в шутку и в серьёз» (написание фельетонов на заданную тему)
16.30 – мастер-класс «Принципы создания юмористического выступления» от основателя и руководителя движения «Stand Up. Мурманск» Дмитрия Амелькина
17.00 – конкурс фельетонов, церемония закрытия, церемония награждения участников.

Все участники конкурса награждаются дипломами. По результатам конкурсных выступлений вручаются дипломы I, II, III степени в каждой номинации и специальные дипломы.

ДК им. С.М. Кирова
10 ноября
13:00
Цены

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 45-75-35

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