Макароны по-флотски

На участие в конкурсе поступила 21 заявка от коллективов культурно-досуговых учреждений, учреждений образования и дополнительного образования, профессиональных исполнителей и любителей из городов Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Заозёрск, Полярные Зори, Кола, Апатиты, Мончегорск, поселков Спутник, Междуречье, Молочный и ЗАТО Александровск.

Тема конкурса – свободная.

Девиз – «Не бойтесь быть смешными – это не больно, и вам за это ничего не будет»!

Участники поборются за звание «лучших» в номинациях:

«Театр эстрадных миниатюр»

«Пантомима, клоунада»

«Юмористическая песня» (песни-пародии, куплеты)

«О-ГО-ГО» (музыкальные юмористические композиции: инструментальная музыка, танец)

Программа конкурса насыщена и разнообразна:

13.00 – церемония открытия, конкурсные выступления участников

16.00 – творческий интенсив «И в шутку и в серьёз» (написание фельетонов на заданную тему)

16.30 – мастер-класс «Принципы создания юмористического выступления» от основателя и руководителя движения «Stand Up. Мурманск» Дмитрия Амелькина

17.00 – конкурс фельетонов, церемония закрытия, церемония награждения участников.

Все участники конкурса награждаются дипломами. По результатам конкурсных выступлений вручаются дипломы I, II, III степени в каждой номинации и специальные дипломы.