Maiden Obey (Mskw)

Настя Пилепчук и Даша Уточка - столичный диджей-дуэт Maiden Obey и по совместительству владелицы набирающего обороты эротического интернет-журнала Areola. За время существования дуэта девушки успели объехать с гастролями полстраны, а также были приглашены в Европу - Лондон, Париж и Ригу. Самая модная московская интернет-радиостанция Follow Me назвала девушек "Диджеями года 2013”, журнал Афиша поместил фото дуэта на обложку в декабре 2014, а английский The Guardian внес их в список самых классных молодых людей из России - Moscow’s young power list.

Даша и Настя показали, что диджей может быть артистом и что к диджейству можно относиться как к проекту, где главный продукт — ты сам. В своих сетах девушки совмещают беспроигрышный набор для отличного рейва: Deep, Bass, Oldschool House, UK Garage, Acid плюс яркие образы и костюмы, специально созданные для каждого нового мероприятия - будь то ярко-малиновые гетто-нинздя, наложницы с Сатурна, чёрные маски а-ля «Jabbawockeez» или жёлтые колпаки Ку-Клукс-Клана.



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