Магия Женственности
Ежегодный конкурс центра «Психология жизни»
Ежегодный конкурс центра «Психология жизни»
Вы – женщина и это прекрасно! Стань участницей конкурса «Магия женственности 2017» и воспользуйся уникальным шансом проявить и раскрыть себя с разных граней. У вас появилась уникальная возможность изменить направление своей жизни, научиться работать над собой и своими личностными качествами. Подготовка к конкурсу – настоящее приключение, в котором под руководством профессионалов, вы сможете раскрыть секреты своей женственности.
Вас ждет не имеющая аналогов трехмесячная программа мероприятий по подготовке к финалу:
женские практики, специальные техники дыхания и транса
лекции и практики по развитию духовности
занятия с педагогом по вокалу
звукотерапия под живое звучание тибетских поющих чаш, гонга, била, монохорда и других звукотерапевтических инструментов
йога, хореография, стрейчинг
мастер-классы по визажу и стилю
Вступай в официальную группу конкурса и не пропусти подробности планируемых событий!
Ты готова раскрыться как женщина и хочешь почувствовать свою женственность? Наша команда профессионалов поможет тебе в этом!
Для того чтобы принять участие в конкурсе заполните анкету до 20 сентября 2017 года и прикрепите два фото (портрет, в полный рост).
Вашу заявку рассмотрят и пригласят на кастинг, по результатам которого отберут участниц для подготовки к финалу.
Справки по телефону: +7 (908) 606-83-54