Вы – женщина и это прекрасно! Стань участницей конкурса «Магия женственности 2017» и воспользуйся уникальным шансом проявить и раскрыть себя с разных граней. У вас появилась уникальная возможность изменить направление своей жизни, научиться работать над собой и своими личностными качествами. Подготовка к конкурсу – настоящее приключение, в котором под руководством профессионалов, вы сможете раскрыть секреты своей женственности.

Вас ждет не имеющая аналогов трехмесячная программа мероприятий по подготовке к финалу:

женские практики, специальные техники дыхания и транса

лекции и практики по развитию духовности

занятия с педагогом по вокалу

звукотерапия под живое звучание тибетских поющих чаш, гонга, била, монохорда и других звукотерапевтических инструментов

йога, хореография, стрейчинг

мастер-классы по визажу и стилю

Вступай в официальную группу конкурса и не пропусти подробности планируемых событий!

Ты готова раскрыться как женщина и хочешь почувствовать свою женственность? Наша команда профессионалов поможет тебе в этом!

Для того чтобы принять участие в конкурсе заполните анкету до 20 сентября 2017 года и прикрепите два фото (портрет, в полный рост).

Вашу заявку рассмотрят и пригласят на кастинг, по результатам которого отберут участниц для подготовки к финалу.