Магия театра

В экспозиции представлены изображения монет, посвященные лучшим драматическим театральным и балетным постановкам, которые выпустил Банк России. Изображения сопровождаются описаниями технических характеристик. Выставка постеров с изображением монет Банка России посвящена Году театра и будет работать по 8 декабря 2019 года.