151294

Магия театра

Выставка изображения монет, посвященных лучшим драматическим театральным и балетным постановкам

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

В экспозиции представлены изображения монет, посвященные лучшим драматическим театральным и балетным постановкам, которые выпустил Банк России. Изображения сопровождаются описаниями технических характеристик. Выставка постеров с изображением монет Банка России посвящена Году театра и будет работать по 8 декабря 2019 года.

Художественный музей
c 30 октября по 8 декабря

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?