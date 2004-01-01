Магия кельтов

Кто такие кельты, что мы знаем о них? Все упоминания можно почерпнуть лишь в заметках странствующих монахов. Как связаны кельты с Индией и с Севером? Об этом вы узнаете в Центре отдыха и туризма «Огни Мурманска».

Волшебники кельтов – друиды. Они всегда ощущали тесную связь с природой. У каждого друида было свое дерево, а леса кельтов были полны таинственности и мистики. Как приручить дерево, как инициировать его? Об этом вы тоже узнаете в ходе нашей программы.

Друиды умели создавать воинов, бесстрашных и не чувствительных к боли. В этом им всегда помогали растения, о которых наш экскурсовод расскажет в ходе экскурсии.

В ходе программы пройдет мастер-класс по сбору, ферментированию и приготовлению Иван-чая! На чайной церемонии поговорим об особенностях мировоззрения и вероисповедании кельтов, об их праздниках и традициях.

Оплата программы и сбор группы на ресепшн гостиницы «Огни Мурманска».

Обязательная запись по ссылке или по телефону 8 (8152) 554-009