Магия флейты и органа

Ограничения: 12+

Программа концерта:



И.С.Бах. Фантазия и фуга соль-минор (орган соло)

И.С.Бах. Соната Ми-Мажор

В.А.Моцарт. Andante До-Мажор

А.Вивальди. Концерт "Весна"

Л.Бёльман. Готическая сюита (орган соло)

А.Пьяццола. Ave Maria

А.Пьяццола. Libertango

Дж.Верди-В.Попп. Фантазия на темы из оперы "Риголетто"

Евгений Авраменко — органист нового поколения, выпускник Московской консерватории (класс проф. Н.Гуреевой), лауреат Всероссийских и международных конкурсов, успешно гастролировал в России и за рубежом. Записал несколько CD с сольными и ансамблевыми программами. С 2005 по 2008 годы преподавал в Высшем институте музыки в Дамаске (Сирия). Удостоен специальной награды «За вклад в развитие культуры и искусства Сирийской Арабской Республики». Основатель крупнейшего российского интернет-портала об органном искусстве — «Органное сообщество», principal.su. Как автор музыкальных проектов «Органные презентации», «Калининград — органная столица России» Е.Авраменко получил диплом за «Лучший просветительский проект в области органной культуры России 2012 -2013».



Евгений и сам как исполнитель постоянно поддерживает органную славу региона, выступая с сольными концертами в формате орган плюс, а также как пианист. В нашем концерте Евгений выступит с дипломантом международного конкурса флейтисткой Ксенией Авраменко. Ксения — выпускница музыкальной школы Светлогорска, Калининградского музыкального колледжа им. Рахманинова и Нижегородской государственной консерватории.