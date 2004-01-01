Работа фокусников и иллюзионистов поражает и удивляет. Что за приёмы они используют? Как заставляют предмет исчезнуть, появиться из ниоткуда или даже полететь? И, наверное, каждый ребенок, кто наблюдал за ловкими трюками фокусника, хотел бы узнать их секрет и научиться хотя бы несложным фокусам.

Студия иллюзионного искусства областной «Кировки» приглашает юных северян и их родителей окунуться в мир чудес и иллюзии. Если вы хотите увидеть, как человек зависает в воздухе, как можно «распилить» любого зрителя, как освободиться от оков, как физические законы теряют свою силу во время представления и многое другое, то участники коллектива будут ждать мурманчан на представлении.

В концерте принимает участие артисты народного самодеятельного коллектива цирка «Комплимент».