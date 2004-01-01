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Magic Dance Show

Фестиваль современного танца беллиданс

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События: Концерты, Фестивали.

Концертная программа фестиваля разработана школой танца «Магия». Это объединение двух танцевальных коллективов с большой историей, а именно студии «АRABICA Dance Company», созданной в 2005 году Натальей Божковой и студии «Эльнаир», созданной в 2011 году Наидой Фортес.

Творческий коллектив «Магия» занимается современным направлением беллиданса. Они развиваются в данном виде искусства, привнося новые элементы в танец.

Зрители познакомятся с новым современным направлением танца, красотой и грацией Восточного образа.

«Жизнь в ритме танца» – это не просто слова, это жизнь творческого коллектива «Магия». Ведь только, если ты испытываешь по-настоящему сильное чувство любви к тому, что ты делаешь, только тогда ты будешь заряжать этой любовью других.

Программа:

28 сентября в 18:00 – концерт, выступление участников

29 сентября в 15:00 – мастер-класс

Кольский районный Центр культуры
28 сентября
18:00
29 сентября
15:00

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