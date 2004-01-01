Magic Dance Show

Концертная программа фестиваля разработана школой танца «Магия». Это объединение двух танцевальных коллективов с большой историей, а именно студии «АRABICA Dance Company», созданной в 2005 году Натальей Божковой и студии «Эльнаир», созданной в 2011 году Наидой Фортес.



Творческий коллектив «Магия» занимается современным направлением беллиданса. Они развиваются в данном виде искусства, привнося новые элементы в танец.



Зрители познакомятся с новым современным направлением танца, красотой и грацией Восточного образа.



«Жизнь в ритме танца» – это не просто слова, это жизнь творческого коллектива «Магия». Ведь только, если ты испытываешь по-настоящему сильное чувство любви к тому, что ты делаешь, только тогда ты будешь заряжать этой любовью других.

Программа:

28 сентября в 18:00 – концерт, выступление участников

29 сентября в 15:00 – мастер-класс