Mafaka Session 2

Привет всем альтернативным мастодонтам, которые выжили десять лет назад! В этот вечер мы снова соберемся играть и слушать rapcore, nu metal, alternative, core - ну и конечно же ломовейше тусить! Год спустя мы встречаемся практически в том же составе.

Играют:

DJ MOTHERFUCKER

Только хиты стиля!

SHARKNADOZ (RAPCORE)

Эти парни не новички на сцене! Кавера на лучшие альтернативные хиты и яркие собственные композиции они играют нам уже больше 5 лет.

FOLIUM NOVA (ALTERNATIVE)

Эти ребята год назад были совсем новичками, а сейчас заматерели, сменили состав и уже совсем иначе держаться на сцене.

THE LIGHT BEFORE WE LAND (ALTERNATIVE)

Год назад ребята дебютировали на сцене Дока - и с тех пор стали самой востребованной кор-командой региона. За это время они преодолели много испытаний - смены состава и прочие неурядицы, но стали только сильнее!