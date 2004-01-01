Mafaka Session 2
Концерт в Плавучем доке!
Концерт в Плавучем доке!
Привет всем альтернативным мастодонтам, которые выжили десять лет назад! В этот вечер мы снова соберемся играть и слушать rapcore, nu metal, alternative, core - ну и конечно же ломовейше тусить! Год спустя мы встречаемся практически в том же составе.
Играют:
DJ MOTHERFUCKER
Только хиты стиля!
SHARKNADOZ (RAPCORE)
Эти парни не новички на сцене! Кавера на лучшие альтернативные хиты и яркие собственные композиции они играют нам уже больше 5 лет.
FOLIUM NOVA (ALTERNATIVE)
Эти ребята год назад были совсем новичками, а сейчас заматерели, сменили состав и уже совсем иначе держаться на сцене.
THE LIGHT BEFORE WE LAND (ALTERNATIVE)
Год назад ребята дебютировали на сцене Дока - и с тех пор стали самой востребованной кор-командой региона. За это время они преодолели много испытаний - смены состава и прочие неурядицы, но стали только сильнее!
200 р.
Юбилейный региональный конкурс красоты и таланта
Презентация нового альбоиа группы