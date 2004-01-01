Лыжня зовет!

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска приглашает принять участие в открытии 47-го массового конкурса.

Праздничное открытие мероприятия состоится на площадке спортивного комплекса «Снежинка» КП-2.

Конкурс проводится с 3 января по 8 апреля 2018 года (по средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням).

Местом проведения Конкурса являются лыжные трассы, проложенные в районе контрольных пунктов:

КП-2-спорткомплекс «Снежинка» в районе моста через Иванов ручей

КП-4- Семеновское озеро, домик моржей

По конкурсным дням до спорткомплекса «Снежинка» ходит бесплатный автобус по маршруту № 31: от ул. Радищева (кольцо троллейбуса №3) с остановкой на Statoil-центр АЗС (ул. Рогозерская) и далее без остановок до КП-2 с/к «Снежинка» и в обратном направлении в соответствии с расписанием.

Отправление бесплатного автобуса в 11.00 до спортивного комплекса «Снежинка» КП-2.

В случае ухудшения погодных условий (понижение температуры воздуха до -22 С и ниже, сильный ветер, метель, штормовое предупреждение, отсутствие снега) маршрут автобуса отменяется.