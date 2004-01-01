Лыжня России
Всероссийская массовая лыжная гонка
Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. Количество ее участников увеличивается из года в год. Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие, в массовой гонке «Лыжня России», – доброй традицией.
Программа:
11:00-11:45 Распределение участников по стартовым карманам
11:45-12:00 Официальная церемония открытия
12:00-12:05 Старт участников дошкольного возраста на дистанцию 200 м
12:05 Старт участников на дистанцию 10 км (мужчины, женщины)
12:05 Старт участников на дистанцию 5 км (юноши, девушки, женщины 1961 г.р. и старше)
12:05 Старт участников на дистанцию 1 км (мальчики, девочки 2007г.р и младше), семьи (родители с детьми 2007г.р. и младше). Забег без учёта времени и награждения.
13:30-14:00 Церемония награждения победителей и призеров