«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. Количество ее участников увеличивается из года в год. Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие, в массовой гонке «Лыжня России», – доброй традицией.

Программа:

11:00-11:45 Распределение участников по стартовым карманам

11:45-12:00 Официальная церемония открытия

12:00-12:05 Старт участников дошкольного возраста на дистанцию 200 м

12:05 Старт участников на дистанцию 10 км (мужчины, женщины)

12:05 Старт участников на дистанцию 5 км (юноши, девушки, женщины 1961 г.р. и старше)

12:05 Старт участников на дистанцию 1 км (мальчики, девочки 2007г.р и младше), семьи (родители с детьми 2007г.р. и младше). Забег без учёта времени и награждения.

13:30-14:00 Церемония награждения победителей и призеров