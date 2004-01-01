Насыщенная спортивно-развлекательная программа разнообразит выходной день, и никого не оставит равнодушным. Вас ждет лыжный забег на 2500 метров на беговых лыжах. Для всех будет создана атмосфера добра, спорта и удовольствия c возможностью получить памятные грамоты и призы от партнеров Благотворительного фонда «Руки Жизни».

На протяжении всего мероприятия будет работать фото-зона, которая поможет Вам сделать яркие снимки на память, фуд-корт с горячим и вкусным питанием, а также интересная программа развлечений для маленьких и взрослых гостей.



Все желающие смогут зарегистрироваться и внести регистрационный благотворительный взнос для участия 1000 рублей заранее на сайте лыжня-добра.рф или на месте проведения благотворительного спортивного мероприятия. Каждый участник получит лыжную шапочку, номер и флаер на бесплатное горячее питание.



«Лыжня добра» - это шанс помочь детям, а так же возможность поучаствовать в спортивной жизни города.

Собранные от спортивного мероприятия средства будут направлены на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Организатором данной инициативы является Благотворительный Фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Руки Жизни» при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.