Люди, на которых всё держится
Первая персональная фотовыставка Романа Сорвина
Первая персональная фотовыставка Романа Сорвина
Роман родился 20 октября 1995 года в Мурманске. С 2015 года – индивидуальный предприниматель в сфере строительства.
Фотографией начал заниматься в 2016 году. Несколько раз принимал участие в коллективных выставках.
Большая часть фотографий, вошедших в экспозицию выставки, родилась во время реализации проектов Романа по сносу домов и покосе травы. На этих фотографиях обычные люди, чьей работы мы, порой, даже не замечаем, но на ком действительно держится всё. Это лесорубы, водители многотоннажных машин, лесники... У каждого из них свой взгляд на мир, своя философия, жилистые натруженные руки и обычная человеческая усталость.
Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №1.
Вход свободный
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