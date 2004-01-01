Люди, на которых всё держится

Роман родился 20 октября 1995 года в Мурманске. С 2015 года – индивидуальный предприниматель в сфере строительства.

Фотографией начал заниматься в 2016 году. Несколько раз принимал участие в коллективных выставках.

Большая часть фотографий, вошедших в экспозицию выставки, родилась во время реализации проектов Романа по сносу домов и покосе травы. На этих фотографиях обычные люди, чьей работы мы, порой, даже не замечаем, но на ком действительно держится всё. Это лесорубы, водители многотоннажных машин, лесники... У каждого из них свой взгляд на мир, своя философия, жилистые натруженные руки и обычная человеческая усталость.

Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №1.