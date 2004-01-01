Биолог, химик и психолог «разберут на атомы» любовь...

О «химии любви», о том, какие реакции протекают в организме влюбленного человека и какие гормоны влияют на его поведение, расскажет химик-инженер, аспирант Мурманского государственного технического университета Нина Соколан.

Вопросы физиологии, эволюции и изменений в теле человека с гостями обсудит научный сотрудник Мурманского морского биологического института КНЦ РАН Мария Клиндух.

О психологии пар, формировании надежной привязанности, и о том, бывает ли любовь вечной, расскажет специалист психологического центра «Себе навстречу», гештальт-терапевт, супервизор, ассоциированный тренер Московского Гештальт Института Наталья Сазонова.

Место: пр. Ленина 97