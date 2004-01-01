Любовь зла?

В День святого Валентина Научная библиотека приглашает к разговору о любви.

Участники мероприятия, анализируя разнообразный литературный материал, попытаются разобраться в природе этого величайшего чувства. Обсуждение будет проходить в открытой форме, все желающие смогут выразить свое мнение. Помогут в этом яркие, неординарные образы литературных персонажей и авторитетные суждения о любви известных мыслителей и классиков литературы.

В диспуте примут участие студенты мурманских колледжей. К разговору о любви приглашаются все желающие.