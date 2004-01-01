Светлана Полякова и Варвара Шорохова – семейный творческий дуэт из города Североморска.

Варваре – 13 лет, она учится в общеобразовательной и художественной школах, её мама – костюмер в МБУК ДК «Строитель» г. Североморска. Они обе активные участницы народного самодеятельного коллектива клуба флористов «Орхидея» городского Дома ремёсел (рук. Банникова Т.Г.).

Выставка «Любовь здесь в каждом лепестке…» наполнена светом, искренностью и любовью к своему делу. Все произведения выполнены из материалов растительного происхождения – листьев мать-и-мачехи, тополя серебристого, малины, боярышника, кукурузы, лепестков роз и лилий, шелухи чеснока. Также в экспозицию выставки вошли несколько работ из натуральной овечьей шерсти, выполненных в технике сухого валяния.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22, зал №2.