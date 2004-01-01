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Любовь по понедельникам

Романтическая комедия с тонким юмором и интересными поворотами

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

Обаятельный женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он всё предусмотрел, его легенда отсутствия на работе и дома – безупречна. Но, руководитель предполагает, а судьба располагает. В один из дней свидания, на квартиру к влюбленным попадают и старательный подчиненный, и обманутая жена.
Неожиданные подмены, виртуозные обманы, и, конечно, настоящая любовь, вовлекают героев в искрометный водоворот смешных и трогательных событий.

Позитивный настрой, яркая, динамичная форма действа романтической комедии « Любовь по понедельникам » с прекрасными актёрами театра и кино.

В ролях: Вячеслав Разбегаев, Андрей Чернышев, Мария Добржинская, Жанна Эппле

Атлантика
6 марта
19:00
Цены

1550-3350 р.

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