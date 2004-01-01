Ограничения: 16+

Обаятельный женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он всё предусмотрел, его легенда отсутствия на работе и дома – безупречна. Но, руководитель предполагает, а судьба располагает. В один из дней свидания, на квартиру к влюбленным попадают и старательный подчиненный, и обманутая жена.

Неожиданные подмены, виртуозные обманы, и, конечно, настоящая любовь, вовлекают героев в искрометный водоворот смешных и трогательных событий.

Позитивный настрой, яркая, динамичная форма действа романтической комедии « Любовь по понедельникам » с прекрасными актёрами театра и кино.

В ролях: Вячеслав Разбегаев, Андрей Чернышев, Мария Добржинская, Жанна Эппле