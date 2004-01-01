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Любовь: найти, понять, сохранить

Семинар Анастасии Данилиной

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События: Семинары.

Анастасия Данилина – яркая личность, писатель, организатор развивающих мероприятий, тренер личностного роста, преподаватель филиала Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты.

Посетители Областной научной библиотеки уже дважды имели возможность встречи и личного общения с автором книги «Путешествие по граблям. Маршрут №1».

В этот раз Анастасия Данилина представит свою новую авторскую программу – семинар с элементами тренинга «Любовь: найти, понять, сохранить».

Участники встречи узнают, почему люди так стремятся найти свою любовь и как это сделать правильно; какая бывает любовь и как понять, что ваше чувство «настоящее»; что является основными причинами её угасания и как можно сохранить любовь.

На встречу приглашаются все желающие.

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