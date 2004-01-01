Любовь и верность

День семейного отдыха, приуроченный к Международному дню семьи

В рамках мероприятия посетители музея познакомятся с экспонатами, представленными фондами Мурманского областного краеведческого музея, характеризующие девичьи наряд и одежду поморской и саамской женщины конца XIX - начала XX века. Гости музея не только увидят подлинные старинные вещи, но смогут сравнить элементы повседневной культуры разных этнических групп: поморской и саамской.

Мероприятие рекомендовано для детей дошкольного и школьного возраста и их родителей.