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Любовь и верность

День семейного отдыха, приуроченный к Международному дню семьи

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События: Вечер отдыха, Выставки.Возраст: Для всей семьи.

В рамках мероприятия посетители музея познакомятся с экспонатами, представленными фондами Мурманского областного краеведческого музея, характеризующие девичьи наряд и одежду поморской и саамской женщины конца XIX - начала XX века. Гости музея не только увидят подлинные старинные вещи, но смогут сравнить элементы повседневной культуры разных этнических групп: поморской и саамской.

Мероприятие рекомендовано для детей дошкольного и школьного возраста и их родителей.

Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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