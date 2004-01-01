Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области

Выставка объединит имена известных художников-любителей Мурманской области. Зритель увидит работы Николая Александровича Макарова, Александра Павловича Тарасова, Свена Петровича Локко, Николая Евлампиевича Щапова, Василия Кононовича Соломашенко, Екатерины Ивановны Зеляниной, Анатолия Ивановича Завьялова, Виктора Александровича Шибалова, Марины Борисовны Ширяевой, Михаила Михайловича Карпова и других самобытных мастеров. У каждого из перечисленных художников свой взгляд на мир и свой художественный почерк, но при ярко выраженной индивидуальности, их всех роднит глубокое сердечное чувство любви к родине, непосредственность восприятия действительности, особая искренность живописного повествования.

Разнообразна по своему составу коллекция декоративно-прикладного искусства. Кольские мастера работают с разными материалами, используя сложнейшие техники исполнения.

Разделочные доски оленегорского мастера Юрия Федоровича Фурсова виртуозно выполнены в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Безупречным исполнением дополняют коллекцию дерева изделия из капа ловозерских мастеров Владимира Леонтьевича Чупрова и Евгения Викторовича Ларина с подцвеченной инкрустацией цевки и рога оленя, кировчанина Сергея Николаевича Водчица, плетение из корня ловозерского мастера Владимира Александровича Селютина и умбской мастерицы Марии Юрьевны Аншуковой. Роспись по дереву мастеров Нелли Викторовны Макеевой и Маргариты Николаевны Стриленко. Выставка богата кружевом, ткачеством, лоскутным шитьем, керамикой, вышивкой и другим.