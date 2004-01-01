Любите свою профессию, море и науку

Имя Николая Михайловича Книповича - зоолога, океанографа, знаменитого исследователя морей, почетного члена Географического общества, почетного члена Академии наук СССР, хорошо известно тем, кто связан с изучением флоры и фауны Баренцева и Белых морей, и всем специалистам, занимающимся историей освоения морской Арктики.

Свои исследовательские работы на Белом море Н. М. Книпович начал в 1887 году, занимаясь изучением морской фауны и гидрологии. С 1893 года он переносит свою исследовательскую деятельность также на Баренцево море. В 1898 году была организована экспедиция для научно-промысловых работ у берегов Мурмана. С 1898 по 1901 год Книпович стоял во главе этой экспедиции, для которой было построено специально оборудованное судно «Андрей Первозванный», приступившее к работам в мае 1899 года. Результатом многолетних исследований Баренцева моря явилась обширная монография «Основы гидрологии Европейского Ледовитого океана» (1906 г.) Здесь впервые выяснены разветвления Гольфстрима на пространстве между Мурманом и Новой Землей и установлена связь распространения многих промысловых рыб с теплыми струями этого течения.

В настоящее время на Баренцевом море существует обширный траловый лов, и не следует забывать, что этим мы обязаны исследованиям Н. М. Книповича.

На выставке можно познакомиться с биографией ученого и его работами: «Экспедиция для научно-промысловых исследований у берегов Мурмана» (1902 г.), «Определительные таблицы морских и проходных рыб Европейского Ледовитого океана и морей Белого и Карского» (1926 г.), «Определитель рыб морей Баренцова, Белого и Карского» (1926 г.) и др. Также на выставке представлены издания о научной, организаторской и педагогической деятельности Н. М. Книповича: «Русские географы и путешественники», «Полярная наука Книповича», «Николай Михайлович Книпович».

Научный интерес представляют и монографии, исследования, атласы-определители различных видов промысловых рыб, выпущенные в издательстве Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО).