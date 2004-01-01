Любимые детские книжки наших пап и мам

Сказки братьев Гримм – волшебные истории, на которых выросли многие поколения детей. Уже 200 лет мальчики и девочки с замиранием сердца следят за удивительными приключениями бременских музыкантов, поражаются смекалке Мальчика-с-пальчика и ждут, когда же прекрасный принц разбудит Спящую красавицу.

Волшебные истории великого датского писателя Ханса Кристиана Андерсена заслуженно вошли в золотой фонд всемирной детской литературы. На выставке представлено две книги автора – «Русалочка» и «Дюймовочка».

Старинная народная немецкая сказка Людвига Бехштейна «Храбрый портняжка» повествует о хвастливом и смекалистом портном, хитростью победившем великанов. Книга с иллюстрациями Ольги и Андрея Дугиных получила всемирную известность и удостоена Золотой медали Общества иллюстраторов.

На выставке вас ждет веселая и трогательная история Лазаря Иосифовича Лагина «Старик Хоттабыч» и множество других увлекательных книг для детей разного возраста.