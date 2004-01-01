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Любимый возраст

День открытых дверей, посвященный Дню пожилого человека

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События: День открытых дверей.

1 октября, в Международный день пожилых людей, Мурманская областная научная библиотека проводит День открытых дверей для читателей старшего поколения. Нашим самым активным, верным и требовательным читателям будут предложены мероприятия на самые разные темы.

Программа Дня начнется со встречи со специалистом Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области. Для читателей «серебряного возраста» проведут обзор полезных функций портала Госуслуг и помогут зарегистрироваться на нём.
Состоится запись на новый учебный год для желающих обучиться основам работы на персональном компьютере. Специалист библиотеки проведет консультацию на актуальную тему «Как обезопасить себя от интернет-мошенничества». Посетителей библиотеки научат работе и поиску информации о пенсионном законодательстве в справочно-правовых системах «Гарант», «Консультант», «Кодекс»; работе с электронными ресурсами библиотеки, предоставят информацию о государственной системе бесплатной юридической помощи.

Любителей творчества ждет мастер-класс по изобразительному и прикладному искусству, который проведут преподаватели Детской театральной школы.

Старожилов и ветеранов города Мурманска приглашают принять участие в командной игре «В стране полуночного солнца». Наши гости ответят на различные вопросы по истории Кольского Севера, определят авторов военных песен, посмотрят отрывки из кинофильмов, которые снимались в Мурманской области, вспомнят их названия.

Сотрудник Центра медицинской профилактики, врач Юлия Смирнова расскажет о том, как правильно питаться в пожилом возрасте, чтобы сохранить память.

Любителей музыки ждет вечер воспоминаний, где гостям будет предложено исполнить любимые песни детства и юности. Мероприятие завершится чаепитием.

В течение всего Дня для читателей будут работать выставки изданий «В гармонии с возрастом», «Это было недавно, это было давно», «Дружба народов – дружба литератур», «Звезды современности».

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