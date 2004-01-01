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Любимой библиотеке – 50!

Фестиваль читающей семьи

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События: Праздники, Экскурсии, Мастер-класс.

Приглашаем всех на праздничный Фестиваль читающей семьи, посвященный замечательной дате – 50-ти летнему юбилею Мурманской областной детско-юношеской библиотеки!

В этот день наших гостей ждет яркая незабываемая программа. Войдя в библиотеку, гости сразу окунутся в атмосферу праздника и чудес. Волшебные книжные феи встретят читателей и вручат призы всем, пришедшим в костюмах литературных героев.

Посетителей ждут многочисленные мастер-классы, организованные партнерами и сотрудниками библиотеки, выступление Мурманской студии исторических танцев «Шатлен», барабанное шоу от «DrumTamTam», праздничный библиотечный паровозик, вместе с которым юные читатели отправятся в веселое познавательное путешествие в книжное царство, аквагрим, забавные косички, развлекательная программа от аниматоров агентства «Северная сказка», игры на английском для малышей от Мурманской языковой школы и многое-многое другое.

В течение всего праздничного дня гости библиотеки смогут совершить виртуальную прогулку под куполом мобильного планетария «Полярис», посетить музей занимательных наук «Наука в фокусе» и поучаствовать в научном эксперименте вместе с сумасшедшей лабораторией «ПлюмБум шоу». Уверены, что никого не оставит равнодушным встреча с питомцами Фонда «Ищу Человека» и обитателями самого северного дома ручных енотов «Енотополис».

Читателей ждет семейный праздник юных талантов – шоу «Минутка славы», после которого состоится награждение победителей конкурсов поздравлений «С Днем рождения, библиотека!», «Библиотекарь – супергерой», культурных волонтеров библиотеки и читателей библиотеки в номинации «Самый-самый!». Все желающие смогут принять участие в акции «Подари сердце библиотеке!» и создать праздничный плакат «50!» в технике коллаж вместе с Мурманской писательницей Е. Панфиловой.

Гости библиотеки получат возможность поучаствовать в праздничном гашении почтовых открыток. И, конечно,всех друзей библиотеки, пришедших на праздник, ждет сюрприз – сладкое угощение в «Литературном кафе» от Карлсона, Фрекен Бок и наших партнеров. Приятным бонусом для наших забывчивых читателей станет акция «Верни! Мы все простим!» – просроченные книги можно будет вернуть без штрафов и пенни. Подробнее о мероприятиях фестиваля вы сможете узнать из Программы, размещенной на сайте библиотеки.

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