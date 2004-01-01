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Люби меня, как я тебя

Комедийный спектакль в исполнении артистов московского театра Современной комедии

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События: Спектакли.

Удивительно лиричная и нежная история о двух любящих сердцах, которые в связи с парадоксальным стечением обстоятельств теряют друг друга на четверть века. Жизнь каждого из них идет в привычном русле, но мысль о том, что, то расставание, стало одной из самых значительных ошибок, постоянно напоминает о совершенном.

Благодаря необычному сюжету и захватывающей игре актеров, зрителю порой кажется, что он буквально становится частью происходящего и заставляет его проникнуть в абсурдность ситуации. На сцене во всей полноте раскрываются глубокие и пронзительные переживания главных героев.
Иногда нам кажется, что вся жизнь впереди, что у нас еще есть время встретить свою истинную любовь. А может быть не стоит так надолго откладывать свое счастье?

В ролях: Николай Бендера, Людмила Нильская, Анастасия Малкова
Режиссер-постановщик: Николай Бендера
Сценография: Народный художник России - Борис Бланк
Продюсер: Людмила Живитченко

ДК Энергетик
12 октября
19:00
Цены

900-1600 р.

Заказ и бронирование билетов по телефону: +7 911 806-45-50

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