Люби меня, как я тебя

Ограничения: 16+

Это удивительно нежная история о двух любящих сердцах, которые в связи с парадоксальным стечением обстоятельств, теряют друг друга на четверть века. Жизнь каждого из них идет в привычном русле, но мысль о том, что то расставание стало одной из самых значительных ошибок, постоянно напоминает о совершенном.

Благодаря необычному сюжету и захватывающей игре актеров, зрителю порой кажется, что он буквально становится частью происходящего и заставляет его проникнуть в абсурдность ситуации. На сцене во всей полноте раскрываются глубокие и пронзительные переживания главных героев.

Иногда нам кажется, что вся жизнь впереди, что у нас еще есть время встретить свою истинную любовь. А может быть, не стоит так надолго откладывать свое счастье?

Режиссер-постановщик: Николай Бендера.

В ролях: Людмила Нильская, Анастасия Малкова, Николай Бендера.