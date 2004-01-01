132847

Люби меня, как я тебя

Лиричная и нежная история о двух любящих сердцах

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 16+
События: Спектакли, Гастроли.

Это удивительно нежная история о двух любящих сердцах, которые в связи с парадоксальным стечением обстоятельств, теряют друг друга на четверть века. Жизнь каждого из них идет в привычном русле, но мысль о том, что то расставание стало одной из самых значительных ошибок, постоянно напоминает о совершенном.

Благодаря необычному сюжету и захватывающей игре актеров, зрителю порой кажется, что он буквально становится частью происходящего и заставляет его проникнуть в абсурдность ситуации. На сцене во всей полноте раскрываются глубокие и пронзительные переживания главных героев.

Иногда нам кажется, что вся жизнь впереди, что у нас еще есть время встретить свою истинную любовь. А может быть, не стоит так надолго откладывать свое счастье?

Режиссер-постановщик: Николай Бендера.

В ролях: Людмила Нильская, Анастасия Малкова, Николай Бендера.

Атлантика
19 апреля
19:00
Цены

Билетная касса: 8 (8152) 520-522

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?