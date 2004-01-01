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ЛЮБЭ

Концерт к юбилею бессменного лидера коллектива Николая Расторгуева

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События: Концерты.

С творчеством «Любэ» связана жизнь целого поколения страны. Как бы не менялись вкусы людей со временем, привязанность к группе остается неизменной. Среди постоянных слушателей – люди абсолютно разных возрастных категорий. Их концерты посетили более четырех миллионов человек! «Любэ» выступают только под живую музыку. 

Цены

1250-4050р.

Билеты можно приобрести в касах Ледового Дворца

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