С творчеством «Любэ» связана жизнь целого поколения страны. Как бы не менялись вкусы людей со временем, привязанность к группе остается неизменной. Среди постоянных слушателей – люди абсолютно разных возрастных категорий. Их концерты посетили более четырех миллионов человек! «Любэ» выступают только под живую музыку.