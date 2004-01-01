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LUMEN

Презентация нового альбома популярной отечественной рок-группы

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Ограничения: 12+
События: Гастроли, Концерты.

Герои современной российской альтернативы, группа LUMEN, представят свой новый альбом «Хроника бешеных дней» в рамках большого сольного концерта в клубе «Magnit».

«Самое подходящее к альбому слово  мощный. Он вдохновлён рок-н-роллом  говорит Тэм. По содержанию красной линией продолжается антивоенная тема. Сам стиль сложения новых текстов был отчасти вдохновлён творчеством группы Nirvana  много повторов одной строки или слова, больше образов, чем историй и линейных размышлений, хотя без этого, конечно, тоже не обошлось. «Хроника бешеных дней» очень риффовый альбом, в нем много «тяжёлых» песен. Всё вместе  это гремучая смесь. Надеюсь, что результат понравится нашим слушателям так же сильно, как нам самим».

Магнит
3 апреля
19:00
Цены

Столы: 1500-2000 р.

Танцпол: 900-1000 р.

Дополнительная информация по телефону: 8 (911) 400-05-95

Группа ВК

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