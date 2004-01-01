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Герои современной российской альтернативы, группа LUMEN, представят свой новый альбом «Хроника бешеных дней» в рамках большого сольного концерта в клубе «Magnit».

«Самое подходящее к альбому слово – мощный. Он вдохновлён рок-н-роллом – говорит Тэм. По содержанию красной линией продолжается антивоенная тема. Сам стиль сложения новых текстов был отчасти вдохновлён творчеством группы Nirvana – много повторов одной строки или слова, больше образов, чем историй и линейных размышлений, хотя без этого, конечно, тоже не обошлось. «Хроника бешеных дней» очень риффовый альбом, в нем много «тяжёлых» песен. Всё вместе – это гремучая смесь. Надеюсь, что результат понравится нашим слушателям так же сильно, как нам самим».