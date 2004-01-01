Лука Массалья (oрган)



I отделение:



Карлотта Феррари (1975) - Прелюдия и фуга на шкале Шепарда



Карсон Куман (1982) - Три ренессансных танца (1. Аллеманда - 2. Турдион - 3. Павана)



Борислав Стронько (1970) - Чёрный (из коллекции "Цветные сны" номер 6)



Ханс-Андре Штамм (1958) - Мечта



Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750) - Прелюдия и фуга ми минор, BWV 533

Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750) - Хоральная прелюдия "Спаситель язычников", BWV 659



Пьер Кошро (1924 - 1984) - Стихи 1 и 10 (из коллекции "15 Стихи о «Радуйся, Звезда морская»" - импровизация расшифрованы Франсуа Ломбарда)



Марко Ло Мушо (1971) - Средневековые прелюдия (из коллекции "Три Остинато Прелюдии" номер 2)



II отделение:



Карлотта Феррари (1975) - Интродукция, воздух и двойная фуга на тему Кабанильеса



Иоганн Пахельбель (1653 - 1706) - Ричеркар до минор



Марко Ло Мушо (1971) - Белая прелюдия "Посвящение Боккаччо"



Дуглас Белл (1932) - Воспоминания Ричарда (из коллекции "Оттенки белой розы" номер 4)



Марсель Дюпре (1886 - 1971) - Процессия и Литания, соч. 19/2