Лука Массалья
Концерт артиста из Италии
Концерт артиста из Италии
Лука Массалья (oрган)
I отделение:
Карлотта Феррари (1975) - Прелюдия и фуга на шкале Шепарда
Карсон Куман (1982) - Три ренессансных танца (1. Аллеманда - 2. Турдион - 3. Павана)
Борислав Стронько (1970) - Чёрный (из коллекции "Цветные сны" номер 6)
Ханс-Андре Штамм (1958) - Мечта
Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750) - Прелюдия и фуга ми минор, BWV 533
Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750) - Хоральная прелюдия "Спаситель язычников", BWV 659
Пьер Кошро (1924 - 1984) - Стихи 1 и 10 (из коллекции "15 Стихи о «Радуйся, Звезда морская»" - импровизация расшифрованы Франсуа Ломбарда)
Марко Ло Мушо (1971) - Средневековые прелюдия (из коллекции "Три Остинато Прелюдии" номер 2)
II отделение:
Карлотта Феррари (1975) - Интродукция, воздух и двойная фуга на тему Кабанильеса
Иоганн Пахельбель (1653 - 1706) - Ричеркар до минор
Марко Ло Мушо (1971) - Белая прелюдия "Посвящение Боккаччо"
Дуглас Белл (1932) - Воспоминания Ричарда (из коллекции "Оттенки белой розы" номер 4)
Марсель Дюпре (1886 - 1971) - Процессия и Литания, соч. 19/2
Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии
Концерт учащихся 3-й музыкальной школы г. Мурманска