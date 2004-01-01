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Лука Массалья

Концерт артиста из Италии

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События: Концерты.

Лука Массалья (oрган)

I отделение:

Карлотта Феррари (1975) - Прелюдия и фуга на шкале Шепарда

Карсон Куман (1982) - Три ренессансных танца (1. Аллеманда - 2. Турдион - 3. Павана)

Борислав Стронько (1970) - Чёрный (из коллекции "Цветные сны" номер 6)

Ханс-Андре Штамм (1958) - Мечта

Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750) - Прелюдия и фуга ми минор, BWV 533

Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750) - Хоральная прелюдия "Спаситель язычников", BWV 659

Пьер Кошро (1924 - 1984) - Стихи 1 и 10 (из коллекции "15 Стихи о «Радуйся, Звезда морская»" - импровизация расшифрованы Франсуа Ломбарда)

Марко Ло Мушо (1971) - Средневековые прелюдия (из коллекции "Три Остинато Прелюдии" номер 2)

II отделение:

Карлотта Феррари (1975) - Интродукция, воздух и двойная фуга на тему Кабанильеса

Иоганн Пахельбель (1653 - 1706) - Ричеркар до минор

Марко Ло Мушо (1971) - Белая прелюдия "Посвящение Боккаччо"

Дуглас Белл (1932) - Воспоминания Ричарда (из коллекции "Оттенки белой розы" номер 4)

Марсель Дюпре (1886 - 1971) - Процессия и Литания, соч. 19/2

Филармония
30 сентября
18:00
Цены

Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии

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