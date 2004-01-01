Лучший друг

Акция по сбору необходимых вещей для общественной организации помощи животным «Право на жизнь»

Волонтерское движение DaDobro организует акцию по сбору необходимых вещей для общественной организации помощи животным «Право на жизнь». Акция пройдет 17 августа во Всемирный день защиты бездомных животных.

Все необходимое можно принести по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 88

1. Корм сухой «Pedigree» (едят только его);

2. Корм сухой «DOG CHOW» (для пожилых и больных собак);

3. Миски;

4. Игрушки резиновые, мячики и т.д.;

5. Лакомства: косточки и т.д.;

6. Шприцы на 5 мл.;

7. Пеленки;

8. Перчатки резиновые;

9. Мусорные пакеты от 120 кг.;

10. Дезинфицирующие моющие средства в жидком формате (для уборки);

11. Одеяла, пледы, простыни (старые);

12. Махровые полотенца (старые);

13. Тушенка (для еды);

14. Если имеется ненужная плитка или цемент (идет ремонт в приюте).