Ограничения: от 3 до 12 лет

Команда шоу «Лучше всех!» ищет в Мурманске талантливых участников.

Редакторы программы проведут выездной кастинг в Мурманске!

Организаторы шоу предлагают юным мурманчанам поделиться своими талантами и получить возможность попасть на программу. Песни, танцы, точные и гуманитарные науки, все виды спорта, рукоделие и кулинария, стихи и проза, коммуникабельность и обаяние – любые умения хороши.

Если рядом с вами живет маленький человек, который любит поболтать со взрослыми и умеет что-то делать лучше всех, приводите его на кастинг шоу!

К участию в кастинге приглашаются дети от 3 до 12 лет включительно.