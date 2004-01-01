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Лучше всех!

Выездной кастинг в Мурманске

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Ограничения: от 3 до 12 лет
События: Кастинг.

Команда шоу «Лучше всех!» ищет в Мурманске талантливых участников.

Редакторы программы проведут выездной кастинг в Мурманске!

Организаторы шоу предлагают юным мурманчанам поделиться своими талантами и получить возможность попасть на программу. Песни, танцы, точные и гуманитарные науки, все виды спорта, рукоделие и кулинария, стихи и проза, коммуникабельность и обаяние – любые умения хороши.

Если рядом с вами живет маленький человек, который любит поболтать со взрослыми и умеет что-то делать лучше всех, приводите его на кастинг шоу!

К участию в кастинге приглашаются дети от 3 до 12 лет включительно.

MTI Dance
c 22 по 23 февраля
Цены

 Информация по телефону: +7 (8152) 70-22-50

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