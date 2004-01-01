Лояльность к бренду

Тренинг от гостей из Санкт-Петербурга

В качестве спикеров выступят лучшие бармены Daiquiri group: Валерий Расин – старший бармен Daiquiri bar, и Юрий Гусев – бармен ромового бара St. Martin!

За плечами ребят много регалий. Из последних:

Юрий Гусев занял второе место на всероссийском отборочном туре по СЗФО Чемпионата Мира среди барменов (WCC)! Он внёс большой вклад в развитие коктейльной культуры в России!

Валерий Расин входит в ТОП-10 барменов нашей страны по версии Bols aroud the world!

Программа тренинага:

гостеприимство

отношение в коллективе

само-пиар

работа с локальными ингридиентами

конфликтные ситуации

развитие в баре

«Бар без мусорки»

конкурсные коктейли и их украшение