Лояльность к бренду
Тренинг от гостей из Санкт-Петербурга
Тренинг от гостей из Санкт-Петербурга
В качестве спикеров выступят лучшие бармены Daiquiri group: Валерий Расин – старший бармен Daiquiri bar, и Юрий Гусев – бармен ромового бара St. Martin!
За плечами ребят много регалий. Из последних:
Юрий Гусев занял второе место на всероссийском отборочном туре по СЗФО Чемпионата Мира среди барменов (WCC)! Он внёс большой вклад в развитие коктейльной культуры в России!
Валерий Расин входит в ТОП-10 барменов нашей страны по версии Bols aroud the world!
Программа тренинага:
гостеприимство
отношение в коллективе
само-пиар
работа с локальными ингридиентами
конфликтные ситуации
развитие в баре
«Бар без мусорки»
конкурсные коктейли и их украшение
500 р.
Телефон для справок: 44-34-34