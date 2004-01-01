Ловушка для одинокого мужчины
Криминальная комедия по пьесе Робера Тома
Криминальная комедия по пьесе Робера Тома
Даниэль, проводивший вместе с женой в горах медовый месяц, заявляет в полицию об ее исчезновении. Через несколько дней кюре приносит радостную весть: мадам Корбан нашлась. В доме появляется совершенно незнакомая женщина. Комиссар полиции в растерянности: кому из двух «супругов» доверять? Даниэль догадывается, что попал в искусно организованную ловушку.
Режиссёр-постановщик: народный артист России Ю. Фекета
Художник-постановщик: О. Цылёва
В спектакле заняты: Н.Долгалёва, А.Макаров, Д.Пастер, А.Гудин, О.Анпилова, С.Маковская, С.Сорогин, В.Громак, Е.Ергулевич, Д.Васин
500 р.
Телефоны для справок: 539-921, 528-093
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