Серия просветительских вебинаров и проектных мастерских на тему «Профилактика асоциального поведения среди молодежи: новые вызовы и поиски решений»

Мероприятие направлено на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, а также профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде.

28 октября в 12.00 на платформе Zoom состоится вебинар «Профилактика асоциального поведения среди молодежи: новые вызовы и поиски решений», в котором примут участие специалисты по работе с молодежью муниципальных культурно-досуговых учреждений, представители профильных учреждений и общественных организаций Мурманской области.

28 октября в 15.00 в социальной сети Вконтакте пройдет анти-конференция для подростков «За ЗОЖ». Приставка «анти» подсказывает, что данное мероприятие максимально не похоже на классическую конференцию. Здесь не будет утвержденной программы, приглашенных спикеров, тайминга, обязательных докладов и презентаций. Это новый формат, который позволит подрастающему поколению озвучить «мысли вслух» на проблемы, которые порой не поднимаются в обществе.