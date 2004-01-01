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LOVER

Спектакль по книге Мари-Од Мюрай «Умник»

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Ограничения: 12+
События: Спектакли.

17-летний Клебер переходит в выпускной класс – у него большие планы на будущее. Его старший брат 22-летний Барнабе, он же Умник прозябает в интернате для умственно отсталых. Развитие Умника остановилось на возрасте три года: он играет в машинки, верит в принцев и в то, что кролик из плюша – месье Крокроль – живой. Клебер в замешательстве, но всё же берет брата к себе, и вот уже они снимают комнату в парижской квартире, которую делят четверо студентов. Для Умника и месье Крокроля всё здесь впервые: красивые девушки, веселые вечеринки, легкие коктейли, «нехорошие слова» и новые отношения… Тут и начинается самое интересное.

Атлантика
19 октября
14:00
19:00
20 октября
14:00
19:00
29 ноября
19:00
Цены

350-600 р.

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