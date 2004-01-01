Ограничения: 12+

17-летний Клебер переходит в выпускной класс – у него большие планы на будущее. Его старший брат 22-летний Барнабе, он же Умник прозябает в интернате для умственно отсталых. Развитие Умника остановилось на возрасте три года: он играет в машинки, верит в принцев и в то, что кролик из плюша – месье Крокроль – живой. Клебер в замешательстве, но всё же берет брата к себе, и вот уже они снимают комнату в парижской квартире, которую делят четверо студентов. Для Умника и месье Крокроля всё здесь впервые: красивые девушки, веселые вечеринки, легкие коктейли, «нехорошие слова» и новые отношения… Тут и начинается самое интересное.