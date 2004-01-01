Lovely Dolls
Dolls attack в XxxX!
Обтягивающие платья, глубокие декольте, чувственные губы, взмахи ресниц, розовые очки и бесконечная интрига!
Граница между фантазийным миром глянцевых журналов и реальностью стерта окончательно. Гламур победил!
В ХххХ – настоящая DOLLS ATTACK!
Сегодня балом правят девочки! А парни наслаждаются!
Мыльные пузыри, ванильные куколки, ароматные кальяны, экзотические коктейли, тематические декорации, фотосессия, гламурные шоу-номера от GO-GO Girls и только модные хиты от резидентов бара!
Ослепительное шоу на сцене ХххХ от miss LOVELY DOLLS!
Сексуально, ярко и очень горячо!
Кто сказал, что смотреть на мир через розовые очки — плохо? Только не в эту ночь!
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