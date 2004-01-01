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Love Story

Вечеринка на высоте для всех влюбленных!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

7НЕБО устроит настоящий праздник влюблённых сердец на фирменном мероприятии в самой высокой точке развлечений города. Незабываемую атмосферу романтики дополнит: живая музыка и специальный лирический DJ-set от AVRORA. 

Мы поздравляем вас с прекрасным праздником – Днём всех влюблённых и дарим вкусные комплименты от шеф-повара. Насладитесь романтичным видом из окон нашего Panoramicbar. Сделайте этот день особенным для себя и главного в жизни человека.

7 небо
14 февраля
19:00
Цены

Информация о резерве столов по телефону: 70-88-77 

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