Love Story

Вечеринка на высоте для всех влюбленных!

Ограничения: 18+

7НЕБО устроит настоящий праздник влюблённых сердец на фирменном мероприятии в самой высокой точке развлечений города. Незабываемую атмосферу романтики дополнит: живая музыка и специальный лирический DJ-set от AVRORA.

Мы поздравляем вас с прекрасным праздником – Днём всех влюблённых и дарим вкусные комплименты от шеф-повара. Насладитесь романтичным видом из окон нашего Panoramicbar. Сделайте этот день особенным для себя и главного в жизни человека.