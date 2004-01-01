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Love Story

День Святого Валентина в XxxX!

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События: Вечеринки.

День Святого Валентина уже вот-вот накроет волной любви каждого, и мы не можем оказаться в стороне!
ХххХ приглашают всех влюбленных и тех кто еще не нашел свою любовь провести эту ночь с нами! 
Сегодня о вас заботятся лучшие BAR-GIRLS & BAR-BOYS!

Ночь всех влюбленных освежит ваши чувства и уж точно поднимет настроение! Самые откровенные признания и самые сладкие поцелуи! В эту волнующую ночь мы откроем свои двери всем влюбленным и тем, кто еще в поиске!

Полный отрыв, сумасшедшие танцы на барной стойке, соблазнительное GO-GO SHOW и море крепкого алкоголя жду вас этим вечером! Сотни киловатт любви и счастья от наших резидентов! Специальные гости вечера: парочка влюбленных мишек Тедди!

ВНИМАНИЕ! Всю ночь: повышенный флирт-фактор и градус атмосферы!

XXXX
11 февраля
Цены

Вход свободный
Накажи стол по телефону 8(8152) 25-19-19
Запрещено для детей

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