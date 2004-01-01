Love Story

День Святого Валентина уже вот-вот накроет волной любви каждого, и мы не можем оказаться в стороне!

ХххХ приглашают всех влюбленных и тех кто еще не нашел свою любовь провести эту ночь с нами!

Сегодня о вас заботятся лучшие BAR-GIRLS & BAR-BOYS!

Ночь всех влюбленных освежит ваши чувства и уж точно поднимет настроение! Самые откровенные признания и самые сладкие поцелуи! В эту волнующую ночь мы откроем свои двери всем влюбленным и тем, кто еще в поиске!

Полный отрыв, сумасшедшие танцы на барной стойке, соблазнительное GO-GO SHOW и море крепкого алкоголя жду вас этим вечером! Сотни киловатт любви и счастья от наших резидентов! Специальные гости вечера: парочка влюбленных мишек Тедди!

ВНИМАНИЕ! Всю ночь: повышенный флирт-фактор и градус атмосферы!