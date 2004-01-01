Love Story
День Святого Валентина в XxxX!
День Святого Валентина уже вот-вот накроет волной любви каждого, и мы не можем оказаться в стороне!
ХххХ приглашают всех влюбленных и тех кто еще не нашел свою любовь провести эту ночь с нами!
Сегодня о вас заботятся лучшие BAR-GIRLS & BAR-BOYS!
Ночь всех влюбленных освежит ваши чувства и уж точно поднимет настроение! Самые откровенные признания и самые сладкие поцелуи! В эту волнующую ночь мы откроем свои двери всем влюбленным и тем, кто еще в поиске!
Полный отрыв, сумасшедшие танцы на барной стойке, соблазнительное GO-GO SHOW и море крепкого алкоголя жду вас этим вечером! Сотни киловатт любви и счастья от наших резидентов! Специальные гости вечера: парочка влюбленных мишек Тедди!
ВНИМАНИЕ! Всю ночь: повышенный флирт-фактор и градус атмосферы!
Вход свободный
Накажи стол по телефону 8(8152) 25-19-19
Запрещено для детей
Drum&Bass вечеринка в Ставке!
Ночь, посвященная музыке