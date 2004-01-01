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Группа LOUNA презентует свой новый альбом «Дивный новый мир» и, разумеется, исполнит все хиты!

В начале декабря 2016 года группа LOUNA выпустила альбом «Дивный новый мир», название которого не случайно ассоциируется с романом Олдоса Хаксли: новые песни не являются пересказом книги, но тоже рассказывают об обществе, которое развивается по всем законам антиутопии.

«Дивный новый мир» – это символ всего современного мира, где, слепо веря пропаганде и навязанным ценностям, люди теряют истинную свободу и даже не замечают, что повсюду идет разрушительная война. «Мышеловка захлопнулась», – цитата Егора Летова, вынесенная в качестве эпиграфа к альбому, как нельзя лучше передает концепцию и атмосферу всего релиза.

Альбом сразу занял лидирующие позиции в топе iTunes и стал одним из самых ожидаемых релизов года.

LOUNA готовит концептуальное шоу, которое обещает стать самым ярким в концертной истории группы, ведь особое внимание уделяется не только звуку и свету, но и декорациям сцены.