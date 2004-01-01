Лоскуточки, лоскутки…

Гости увидят более 30 работ, выполненных в различных техниках лоскутного шитья. В экспозиции будут представлены панно, сумки, народные куклы и многое другое.

Выставка приурочена к 25-летию клуба «Лоскутное шитье». Руководитель клуба — Ачина Нина Валентиновна.

Клуб объединяет мастериц разного возраста и профессий: медработников, педагогов, инженеров, экономистов, а также пенсионеров и домохозяек.

Мастерство лоскутниц, их фантазия и вкус, умение воплотить свои творческие замыслы можно увидеть на многочисленных творческих выставках: областных в МОХМ и передвижных в городах и поселках Кольского полуострова. Мурманские мастерицы популярны на традиционном Всероссийском фестивале «Лоскутная мозаика России» (г. Иваново), Международном фестивале «Лоскутный стиль» (г. Санкт-Петербург), Международном фестивале «Лоскутные узоры России» (г. Владимир).