Шмидт Татьяна Николаевна родилась 7 декабря 1957 года. Рукоделием в её семье занимались всегда - шили, вязали, вышивали. Но в полной мере талант её раскрылся гораздо позднее, когда пошли в школу дети, и появилось долгожданное свободное время.

Свои самые первые курсы – курсы лоскутного шитья, Татьяна Николаевна окончила в Мурманском областном центре художественных ремесел. Позднее мастерица успешно освоила такие виды декоративно-прикладного искусства, как «батик», «гобелен», «искусственные цветы», «народная тряпичная кукла». Но самым любимым видом творчества по сей день остается для Татьяны лоскутное шитье – именно в этой технике выполнены работы, представленные на выставке «Лоскутные истории».

Татьяна Николаевна любит осваивать новые оригинальные приёмы и современные материалы. В настоящее время много работает в стиле «арт-квилт», шьёт лоскутную одежду, аксессуары.

Работы Татьяны Шмидт отличает яркая индивидуальность, разнообразие тематики и высокое мастерство исполнения.

В составе различных выставок ее работы побывали в разных городах Росси и за рубежом: Франция, Англия, Чехия, Нидерланды, Германия, Китай, Япония, Белоруссия.

Место проведения: пр. Ленина, 82 (отель «Арктика», 2 этаж)