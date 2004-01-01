На предметах художественной направленности студенты колледжа изучают историю искусств с акцентом на культуру Русского Севера.

Помимо теоретических знаний студенты получают бесценный практический опыт - создают своими руками произведения в различных техниках декоративно-прикладного искусства, в том числе и современных. Эти знания и умения пригодятся им в дальнейшей педагогической практике.

На базе общежития колледжа работает коллектив – спутник студии «Лоскутная сказка» МБУК «Междуреченский СДК», где царит дружеская атмосфера для творчества и общения.

Преподаватель колледжа и руководитель студии "Лоскутная сказка" Перепеч Ирина Владимировна, развивает у студентов интерес к творчеству и желание применить знания в практической деятельности.

Выставка будет работать по 04 ноября 2020 г.

