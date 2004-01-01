Лоскутная сказка
Выставка творческих работ студентов Мурманского педагогического колледжа
Выставка творческих работ студентов Мурманского педагогического колледжа
На предметах художественной направленности студенты колледжа изучают историю искусств с акцентом на культуру Русского Севера.
Помимо теоретических знаний студенты получают бесценный практический опыт - создают своими руками произведения в различных техниках декоративно-прикладного искусства, в том числе и современных. Эти знания и умения пригодятся им в дальнейшей педагогической практике.
На базе общежития колледжа работает коллектив – спутник студии «Лоскутная сказка» МБУК «Междуреченский СДК», где царит дружеская атмосфера для творчества и общения.
Преподаватель колледжа и руководитель студии "Лоскутная сказка" Перепеч Ирина Владимировна, развивает у студентов интерес к творчеству и желание применить знания в практической деятельности.
Выставка будет работать по 04 ноября 2020 г.
Телефон для справок – 8(8152) 42-86-68, 42-45-86.
Выставка изданий, посвященных произвидениям, в которых рассматриваются эти вечные понятия
Выставка кукол ручной работы