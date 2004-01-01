Лоскутик и облако

Ограничения: 6+

Музыкальная сказка о главных ценностях жизни: доброте, честности, взаимовыручке и готовности прийти на помощь другим при любых обстоятельствах!

Представьте, что вы житель королевства и однажды по воле вашего короля в стране полностью исчезнет вода: пересохнет речка, исчезнут славные ручьи, а болото и вовсе превратиться в пустыню. И лишь в королевских садах и в самом замке вода будет струиться фонтанами. Но не все так печально – вода для вас непременно будет! Только ее будут продавать за большие деньги, так как отныне она принадлежит Королю! В таких условиях очень важно остаться человеком и не потерять веру в чудеса, веру во что-то большее, чем просто ведро воды. И, может быть, именно тогда, в один прекрасный день с вами подружиться облако? Да, вы не ослышались – самое обыкновенное и самое настоящее облако, пусть чуть капризное, взбалмошное и причудливое, ну а где вы видели благоразумное облако? Именно тогда в вашем королевстве произойдут чудеса, которые совершат девочка Лоскутик и ее новый друг Облако. А какое чудо будет самым главным- решать уже вам!

В спектакле занят удивительный актерский состав, где роли не всегда соответствуют замыслу автора. Свое прочтение сказки продемонстрирует вся труппа спектакля, хореография и вокальные номера актеров украсят любую сцену, костюмы и декорации запомнятся каждому зрителю, а лучшая интермедия города «разогреет» детей и сделает все, чтобы этот Новый год наступил для вас так же красочно и зажигательно, как и новогоднее представление от Детской театральной школы! Ждем вас!

Режиссер-постановщик: Заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина

Режиссер-педагог: Мария Юрьева

В спектакле заняты учащиеся, выпускники и педагоги Детской театральной школы!