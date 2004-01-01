Лондонский треугольник
Пьеса Александра Углова в постановке московского театра «Школа современной пьесы»
Пьеса Александра Углова в постановке московского театра «Школа современной пьесы»
В спектакле рассказывается история сложных взаимоотношений двух друзей Александра Герцена и Николая Огарева и их возлюбленной Натали Тучковой. Для одного она была женой, для другого любовницей. Ни для кого это не было секретом. Автор пьесы основывался на реальных фактах, которые обнаружил в дневниках и письмах участников событий.
Автор: Александр Углов.
Режиссеры: Дмитрий Астрахан, Владимир Рубанов.
Артисты: Александр Галибин (Огарев), Вадим Колганов (Герцен) и Джульетта Геринг (Тучкова), режиссер Дмитрий Астрахан.
1700-2300р.
Билет можно приобрести по ссылке
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