Лондонский треугольник

Ограничения: 16+

В спектакле рассказывается история сложных взаимоотношений двух друзей Александра Герцена и Николая Огарева и их возлюбленной Натали Тучковой. Для одного она была женой, для другого любовницей. Ни для кого это не было секретом. Автор пьесы основывался на реальных фактах, которые обнаружил в дневниках и письмах участников событий.

Автор: Александр Углов.

Режиссеры: Дмитрий Астрахан, Владимир Рубанов.

Артисты: Александр Галибин (Огарев), Вадим Колганов (Герцен) и Джульетта Геринг (Тучкова), режиссер Дмитрий Астрахан.