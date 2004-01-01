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Лондонский треугольник

Пьеса Александра Углова в постановке московского театра «Школа современной пьесы»

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

В спектакле рассказывается история сложных взаимоотношений двух друзей Александра Герцена и Николая Огарева и их возлюбленной Натали Тучковой. Для одного она была женой, для другого любовницей. Ни для кого это не было секретом. Автор пьесы основывался на реальных фактах, которые обнаружил в дневниках и письмах участников событий.

Автор: Александр Углов.

Режиссеры: Дмитрий Астрахан, Владимир Рубанов.

Артисты: Александр Галибин (Огарев), Вадим Колганов (Герцен) и Джульетта Геринг (Тучкова), режиссер Дмитрий Астрахан.

Атлантика
28 ноября
19:00
29 ноября
19:00
Цены

1700-2300р.

Билет можно приобрести по ссылке

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