Лондонский симфонический оркестр
Онлайн-трансляции концертов
Онлайн-трансляции концертов
Лондонский симфонический оркестр отправился в отпуск на неопределённый срок, но это не значит, что музыка должна исчезнуть из эфира! Два раза в неделю по воскресеньям и четвергам с 22 марта по 30 апреля на канале YouTube прославленного ансамбля будут транслироваться полнометражные концерты, доступные для зрителей в любой точке света. В программе - Брамс, Верди, Стравинский, Малер, Шостакович и другие великие имена.
Расписание:
23.04.2020 – 21:00
26.04.2020 – 21:00
30.04.2020 – 21:00
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