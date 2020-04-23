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Лондонский симфонический оркестр

Онлайн-трансляции концертов

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События: Видеотрансляции, Концерты.

Лондонский симфонический оркестр отправился в отпуск на неопределённый срок, но это не значит, что музыка должна исчезнуть из эфира! Два раза в неделю по воскресеньям и четвергам с 22 марта по 30 апреля на канале YouTube прославленного ансамбля будут транслироваться полнометражные концерты, доступные для зрителей в любой точке света. В программе - Брамс, Верди, Стравинский, Малер, Шостакович и другие великие имена.

Расписание:

23.04.2020 – 21:00
26.04.2020 – 21:00
30.04.2020 – 21:00

Город Мурманск
23 апреля
21:00
26 апреля
21:00
30 апреля
21:00

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